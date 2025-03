So wirken sich die Zölle auf die US-Wirtschaft aus

Tatsächlich fürchten diese bereits steigende Preise. Im Februar stieg die Inflation von 5,2 auf sechs Prozent, das ist der höchste Wert seit Mai 2023. Zum Symbol für die Inflationsängste der Bevölkerung sind die Eierpreise geworden: In einigen großen Städten kosten ein Dutzend Eier mittlerweile bis zu zehn US-Dollar (umgerechnet 9,2 Euro), da seit Ausbruch der Geflügelpest in den USA etwa 163 Millionen Hühner, Truthähne und andere Vögel an dem Virus verendeten oder gekeult wurden.