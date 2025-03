Toronto revanchiert sich ohne Pöltl an Washington

Die Toronto Raptors haben sich am Montag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) an den Washington Wizards für die 117:118-Niederlage vom Samstag revanchiert. Das 119:104 gelang freilich ohne Jakob Pöltl, der zum zweiten Mal in den vergangenen drei Partien eine Pause erhalten hatte. A.J. Lawson führte die Kanadier mit einer Karrierebestleistung von 32 Punkten an.