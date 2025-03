Warum der Sturm-Coach immer an den Sieg glaubte

Mit dem 2:1 gegen den GAK verteidigte Sturm eine Runde vor Ende des Grunddurchgangs Platz eins. Trainer Jürgen Säumel glaubte bis zuletzt an den Sieg im Derby. Warum der 40-Jährige bis Mitternacht in den eigenen vier Wänden die Nervenschlacht analysierte und was in der Länderspielpause geplant ist.