Niederländer bei Hallen-EM im Goldrausch

WM in China

Die Olympiasiegerin und Weltrekordlerin startet auch in zwei Wochen bei der Hallen-WM in Nanjing. Man kann gespannt, welche Stars dieser EM in China starten. Zwei Meisterschaften in so kurzer Zeit sind eine harte Belastung für die Leichtathleten. Deshalb hatte auch Überflieger Mondo Duplantis die EM ausgelassen, um sich ganz auf die WM in Nanjing zu konzentrieren.