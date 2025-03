„Verarschung!“ Schock und Unsicherheit nach Eklat

Gerüchte über manipulierte Chips in den Anzügen wies Pertile zurück. „Der Chip war nicht das Problem, sondern die Naht. Das hat nichts mit dem Chip zu tun. Mit dem Chip sind wir sehr zufrieden, der hat funktioniert“, erklärte der Italiener, der sich freilich über den Betrugsfall mit weitreichenden Konsequenzen in der Skisprungfamilie ärgerte. „Es ist für uns eine Motivation, in Zukunft besser zu sein“, sagte er. Ob Sperren oder andere Strafen drohen, konnte er noch nicht beantworten. „Wir müssen die Situation in Ruhe klären. Das wird ein Thema für die ganze Skisprungfamilie, nicht nur für eine Mannschaft. Wir müssen alle zusammen über das Thema reden.“