Schummel-Vorwürfe: Nationen legen Protest ein!

Bei der Nordischen Ski-WM in Trondheim sorgen Schummelvorwürfe gegen das norwegische Skisprungteam für Aufsehen. Auf geheim gedrehten Filmaufnahmen eines polnischen Journalisten ist zu sehen, wie in Einzelteile zerlegte norwegische Sprunganzüge neu zusammengenäht werden. Österreich hat deswegen gemeinsam mit Slowenien und Polen Protest eingelegt, wie Florian Liegl, sportlicher Leiter im ÖSV für Skispringen und Nordische Kombination, am Samstag bestätigte.