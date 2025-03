Diese Kapfenbergerin stylt die Megastars

„Mir vertraut Helene Fischer ihr Gesicht an“

Ihr schenken die Stars meist ein Lächeln als schmuckes Danke für das perfekte Styling und oft auch fürs Zuhören. Sie arbeitet in Metropolen von Los Angeles bis Shanghai, pendelt im Privatleben zwischen Ibiza und Köln. Helene Fischer hat die Steirerin stets als persönliche Visagistin an Bord. Ob zuletzt für einen Werbeclip, bei der großen Stadiontour vor 150.000 Menschen oder TV-Shows. „Ich liebe die Frau, bin glücklich, so viele Jahre mit ihr zu arbeiten. Ich habe viele wichtige Momente mit Helene erlebt. Auch in ihrem Fall bin ich sehr zurückhaltend, weil jeder etwas über sie wissen möchte.“ Und spricht im gleichen Atemzug das Dilemma mit jungen Kollegen an, denen es bei der Arbeit mit Promis „die Sicherungen schmeißt“ und es aus Selbstverliebtheit zum Promi-Selfie drängt.