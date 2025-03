Südkoreas Präsident Yoon lächelnd in Freiheit

Verhängung des Kriegsrechts zog Chaos nach sich

Yoon hatte Anfang Dezember wegen eines Streits über das Budget mit dem von der Opposition dominierten Parlament das Kriegsrecht in Südkorea ausgerufen und das ostasiatische Land damit in eine politische Krise gestürzt. Die Staatsanwaltschaft leitete daraufhin strafrechtliche Ermittlungen gegen Yoon ein. Seit seiner Festnahme im Jänner saß der entmachtete Präsident in Haft.