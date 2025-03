Familienvater stürzt mit Traktor 100-Meter-Hang ab

In St. Johann im Pongau in Salzburg ist am Freitagnachmittag ein 53-Jähriger mit seinem Traktor tödlich verunglückt. Warum das Fahrzeug umkippte und den 100 Meter einen steilen Hang abstürzte, ist bislang nicht geklärt. Schon im vergangenen Jahr wurde die Bauernfamilie vom Hochwasser heimgesucht.