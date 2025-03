Mit zwei Powerplay-Toren zu vier Matchpucks

Die Hausherren hatten die Partie gut im Griff, die Ungarn stießen wieder an ihre Grenzen. Da half auch zusätzliche Härte nicht, die prallt im Moment von den Bulls derzeit einfach ab. Oder wird bestraft. Wie es Hochkofler tat, der nach einer Rudelbildung Gaunce ordentlich im Schwitzkasten hatte, keine Chance ließ. So fuhren die Gäste auch in der Folge gegen eine Wand, selbst das frühe Herausnehmen des Goalies änderte nichts mehr. Eisbulle Tolvanen feierte sein zweites Shutout in Folge.