Trump bietet Südafrikas Bauern US-Einbürgerung an

Washington fror bereits Anfang Februar Hilfen ein

Washington hatte wegen des Gesetzes bereits Anfang Februar Hilfen für Südafrika eingefroren. Trump warf der Regierung in Pretoria damals in einer Anordnung „ungerechte und unmoralische Praktiken“ vor. Er wies alle US-Regierungsbehörden an, die wirtschaftliche und entwicklungspolitische Unterstützung für Südafrika zu beenden. Südafrika hatte den USA daraufhin eine „eine Kampagne der Desinformation und der Propaganda“ vorgeworfen.