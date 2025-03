Trump hat Pläne „für Frieden rund um den Globus“

Flut an Dekreten in erster Amtszeit

Im Bereich Wirtschaft hat Trump bisher unter anderem Zölle gegen China, Kanada, Mexiko und die EU erlassen. In seinen ersten Amtswochen hat der US-Präsident eine Rekordzahl an Dekreten erlassen. Der 78-Jährige ist entschlossen, nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus die Macht des Amts so sehr auszuschöpfen wie keiner seiner Amtsvorgänger. Er hat keine Hemmungen, die Grenzen der US-Verfassung auszutesten oder sich mit traditionellen Verbündeten zu überwerfen.