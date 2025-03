Skiunfall: Verursacher ließ Verletzten liegen

Am Stuhleck kam es am Freitag zu einem folgenschweren Skiunfall: Ein Skifahrer fuhr einen anderen Wintersportler (43) von hinten an, wodurch dieser in ein Waldstück stürzte und sich schwer verletzte. Doch statt zu helfen, fuhr der Unfallverursacher einfach weiter. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.