Welche Job-Chancen unsere Ex-Minister haben

Wie gut waren Schallenberg & Co. – und was ist von ihnen zu erwarten?

Ob dem früheren Bundeskanzler Karl Nehammer in der Privatwirtschaft Ähnliches glückt, bleibt abzuwarten. Der 52-Jährige hat nach dem Scheitern der ersten schwarz-rot-pinken Koalitionsverhandlungen das Feld geräumt, auch Alexander Schallenberg, Martin Polaschek, Leonore Gewessler und Alma Zadić sind als Ministerinnen und Minister Geschichte. Für sie beginnt damit ein neues Leben.