So feiert Dänen-Prinzessin Isabella 18. Geburtstag

„Der Geburtstag wird offiziell am 11. und 15. April in Aarhus bzw. Kopenhagen mit Feierlichkeiten begangen, die die Gemeinschaften der jungen Generation würdigen und bei denen Kultur, Kreativität, Nachhaltigkeit und ehrenamtliches Engagement im Vordergrund stehen“, heißt es in der Mitteilung des Königshauses.