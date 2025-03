Holzhauser: „Zu meiner Zeit waren sie noch Kinder“

Ex-Austrianer Raphael Holzhauser kehrt am Freitag nach Favoriten zurück, trifft in der Ostliga mit Nachzügler Gloggnitz auf die Young Violets. Mit den Routiniers Salomon und Hosiner kickte er einst zusammen. Mit Saisonende mischt er die Karten neu – ein Wechsel in eine höhere Liga schließt er auch mit 32 Jahren nicht aus.