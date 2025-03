Fahrgast in Linienbus vier Zähne ausgeschlagen

Ein einziger Faustschlag mit voller Wucht

Die nächste folgenschwere Eskalation folgte wenige Tage später. Dieses Mal in einem Bus der Linie 13A. Dort führte der Angeklagte während der Fahrt Selbstgespräche, ein Fahrgast mischte sich ein, provozierte den Angeklagten. „Ich habe ihn gefragt, warum er Fotos von mir macht. Das ist eine Straftat.“ In diesem Moment fiel in dem Bus der Schalter bei dem Angeklagten wieder. Er stößt den Fahrgast, der auf die anderen Passagiere fällt, und springt über die Sitzbänke und bewegt sich Richtung Busmitte.