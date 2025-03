Bedarf an Rechenzentren steigt auch in Österreich

Der globale Markt für Rechenzentren wird laut Wirtschaftskammer in einer Aussendung heuer auf rund 412 Milliarden Euro geschätzt und wachse mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von gut acht Prozent. Bis 2029 soll der Markt ein Volumen von etwa 568 Milliarden Euro erreichen. Einhergehend wachse die Bedeutung des Marktes auch in Europa. Ihr Energieverbrauch könnte alleine hier bis 2030 auf 98,5 Terawattstunden (TWh) ansteigen, was einem Wachstum von 28 Prozent gegenüber 2018 entspricht.