Nach Ausraster: Lyon-Trainer bis Dezember gesperrt

Es war am letzten Sonntag, im Liga-Spiel zwischen Lyon und Stade Brest (2:1). In der 96. Minute wird per VAR eine Elfmeter-Szene im Strafraum einer Elf überprüft, nachdem Lyon das Spiel gedreht hatte. Fonseca verlor daraufhin die Nerven, protestierte heftig bei Schiedsrichter Millot und sah die Rote Karte, weil er einen Kopfstoß angedeutet hatte.