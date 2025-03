Drei Präsidenten auf historischem Boden

Drei Präsidenten berieten, wo einst drei Kaiser kämpften. In Austerlitz, eine der blutigsten Schlachten der napoleonischen Kriege vor 220 Jahren zwischen Frankreich, Österreich und Russland, endeten die dritten Koalitionskriege mit dem Sieg Napoleons. Dort traf sich Bundespräsident Van der Bellen mit seinem tschechischen Amtskollegen Pavel und dem slowakischen Präsidenten Pellegrini: „Es ist erfreulich, dass der Name dieser schönen Stadt von einem Stichwort für eine Konfrontation europäischer Mächte zu einem Stichwort für Kooperation mitteleuropäischer Nachbarn geworden ist“, so Van der Bellen.