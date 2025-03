Nach Attacke vor Bar in Liezen: Täter ausgeforscht

Am Faschingssamstag kam es zu einem brutalen Vorfall in Liezen: Ein Unbekannter trat vor einer Bar mehrfach auf einen am Boden liegenden Mann ein. Ein 59-jähriger Zeuge filmte die Tat und wurde daraufhin vom selben Täter angegriffen. Dieser nötigte ihn dazu, ihm sein Handy zu geben, schlug auf ihn ein und drohte ihm mit dem Umbringen. Wenige Tage später nun die Erleichterung: Ein Zeugenaufruf in den Medien brachte wertvolle Hinweise aus der Bevölkerung.