Ski-Dame emotional: „Habe meine Grenzen erreicht!“

Zuvor hatte die Schweizerin in Kvitfjell für Verwunderung gesorgt, da sie ihren Start in der Abfahrt kurzfristig abgesagt hatte – über die Hintergründe war lange Zeit nichts bekannt. Nun liefert sie selbst eine Erklärung: „Ich kämpfe ständig – mit meinem Verstand, meinem Körper und meinen Gefühlen. Am Samstag bin ich an meine Grenzen gestoßen. Ich fühlte mich einfach nicht in der Lage, das Abfahrtsrennen zu bewältigen und verlor die Kontrolle über meine Gefühle.“