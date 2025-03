Leipzig stattet Schwesterklub Salzburg Besuch ab

Schwere Zeiten erfordern besondere bzw. ungewöhnliche Maßnahmen. Das scheint sich auch RB Leipzig zu denken. Die Sachsen, die sich in einer handfesten Krise befinden, halten vor dem Bundesliga-Spiel in Freiburg am Samstag (18.30) noch ein kurzes Trainingslager ab. Und das in Salzburg. Wie der Verein am Dienstag bekanntgab, werde man am Mittwochabend anreisen und Freitagnachmittag weiter nach Freiburg fahren. Der Schwesterklub der Mozartstädter wird dabei in der Akademie in Liefering seine Einheiten abhalten.