Wirtschaftsminister will Industriestandort pushen

Steuerfreie Mitarbeiterprämie

Der Konzernchef drückte aber aufs Tempo, so brauche es „sehr schnelle Maßnahmen“ und diese müssten in „hilfreiche Gesetze münden“, meinte er mit Blick auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit. Diese nehme weiter ab, wofür er einmal mehr die steigenden Lohnstückkosten und die hohen Energiepreise sowie ein „sehr strenges CO₂-Regime in Europa“ als Gründe anführte.