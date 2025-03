Fans zerreißen Meghans Netflix-Show in der Luft

„Gott, ich habe mir gerade schnell die erste Folge von ,With Love Meghan‘ angeschaut. Das reicht, denn es ist das übliche Gegacker und Gerede über sich selbst. Ein Rezept für Spaghetti, der Biskuitkuchen und das Kerzenmachen … Fesselnd!“, stichelte einer. Ein anderer witzelte: „Aufruf an alle Schlaflosen, die verzweifelt nach einem Heilmittel suchen. ,With Love, Meghan‘ ist jetzt auf Netflix! Tiefschlaf garantiert innerhalb von fünf Minuten.“