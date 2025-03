Jürgen Mandl: „Natürlich gibt es Luft nach oben“

Jetzt schaut es ja danach aus, dass es die ÖVP wieder in die Bundesregierung schafft. Im Kärnten ist die ÖVP auch Teil der Landesregierung. Der Wirtschaftsbund ist eine Teilorganisation, eine Vorfeldorganisation. Wie funktioniert denn da die Rolle als Wirtschaftskammerpräsident, als Sozialpartner und wie sollte sie sich eventuell verbessern?

Also unsere Tätigkeit im Wirtschaftsbund ist ausschließlich geprägt von dem wirtschaftlichen Umfeld, vom Alltag in den Unternehmen. Das unterscheidet sich im Normalfall natürlich sehr, sehr stark von einer politischen Tätigkeit. Da geht man schon hart auf Konfrontation, auch mit der eigenen Partei. Aus einer Idee entsteht ein Unternehmen, wächst und stellt Mitarbeiter ein. Aus all diesen Dingen kommen Steuereinnahmen. Und das ist die Basis, dass viele andere Dinge stattfinden. Und da fühlen wir uns manchmal schon ein bisschen wenig ernst genommen. Die Wettbewerbsfähigkeit am Standort wird deutlich schlechter, wir sind noch immer ein extrem exportorientierter Standort, der davon lebt, dass er weltweit wettbewerbsfähig ist. Nicht nur die Konjunktur, auch die Exporte gehen zurück. Das ist schon ein Thema: Was investiere ich wo?