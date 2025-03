„Viele können das zu Hause nicht verstehen!“

Shiffrins Erfolgsserie war nach den Stürzen in der Vorsaison in Cortina d‘Ampezzo und im November 2024 in Killington ins Stocken geraten. Doch nach einer zweimonatigen Zwangspause wegen einer Bauchmuskelverletzung und anschließenden Operation schlug Shiffrin vor etwas mehr als einer Woche in Sestriere im Slalom wieder zu und durchbrach die Dreistelligkeit. Noch am Tag zuvor hatte sie den Riesentorlauf total vergeigt und als 33. die Qualifikation für den zweiten Durchgang verpasst.