Für die Skifirma ist Mikaela Shiffrin unbezahlbar

Natürlich hat’s in den 13 Jahren zwischen Sieg 1 (in Åre) und Sieg 100 (in Sestriere) Abwerbungsversuche gegeben. Einem (finanziellen) Lockruf, dem die Shiffrins nicht eine Sekunde erlegen sind. „Inzwischen ist Mika so mit Atomic verbunden, dass es keiner mehr so richtig probiert.“