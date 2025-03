Einfamilienhaus in Wels ging in Flammen auf

Autofahrer halfen

Die Besitzerin dürfte sich im Erdgeschoss ihres Hauses befunden haben, als der Brand über ihr im ersten Stock ausbrach. Rauch und Flammen waren weit zu sehen, und so hielten auch vorbeifahrende Autofahrer an, um zu helfen. Sie lehnten eine Leiter an den Balkon, damit sich etwaige Bewohner des Hauses ins Freie retten konnten. Doch neben der Besitzerin – sie hatte das Gebäude bereits verlassen – dürfte sich niemand im Haus aufgehalten haben.