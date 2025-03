Dank klarem Kopf verliert Austria nie die Nerven

Der Auftritt war schon sehr in Ordnung, mit der Leistung kann ich gut leben, weil wir den Sieg auch erzwungen haben“, meint Austria-Trainer Stephan Helm. Der mit seinen Veilchen beim GAK nach der Pleite gegen Salzburg sofort eine Reaktion zeigte, mit dem 2:1-Erfolg auf die Siegerstraße zurückkehrte. Nicht nur wegen der sechs Ausfälle bei den Grazern musste die Austria das Spiel gestalten, als Favorit liefern. Was aufgrund des Höhenfluges in vielen Partien nun erwartet wird. „Die Jungs haben sich das sehr hart erarbeitet. Wir nehmen diese Rolle gerne an und können damit umgehen“, sagt Helm.