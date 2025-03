Israel für US-Plan zur Verlängerung der Waffenruhe

Demonstranten fordern Fortsetzung der Waffenruhe

Der Ramadan begann am Samstag mit Ablauf der ersten Phase der Waffenruhe und endet am 29. März. Das Pessach-Fest dauert vom 12. bis 20. April. In zahlreichen israelischen Städten forderten Tausende Demonstranten eine Fortsetzung der Waffenruhe und die Freilassung weiterer Geiseln.