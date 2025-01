Song Contest: Event in Basel fast ausverkauft

Die Arena Plus bietet am ESC-Finaltag am 17. Mai 2025 im Fußballstadion St. Jakob-Park ein Begleitprogramm mit Public Viewing der Finalshow und einer Liveshow vor der offiziellen TV-Übertragung. Unter anderem werden Anna Rossinelli, DJ Antoine und Baby Lasagna auftreten. Hoffentlich schafft es der 23-jährige JJ auch ins Finale.