Umweltorganisation übt Kritik an Grünen-Ressort

Linz steht im Zentrum einer neuen Greenpeace-Analyse, die den Einsatz von Streusalz in Österreichs Landeshauptstädten unter die Lupe nimmt – mit ernüchterndem Ergebnis. Unsere Stadt zählt zu den Negativbeispielen in Sachen Winterdienst und wurde von der Umweltschutzorganisation mit der schlechtesten Kategorie „rot“ eingestuft. Der Grund: Linz streut im Vergleich zu anderen Städten besonders hohe Mengen – 2,8 Tonnen pro Kilometer Straße – an Streusalz . Nur Innsbruck und St. Pölten schneiden schlechter ab.