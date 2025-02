Kakerlaken-Plage in Döblinger Gemeindebau

Kakerlaken „rannten“ aus Wohnung

Wiener Wohnen wurde informiert, die Lage untersucht und Maßnahmen getroffen. Alles gut, also – oder? Leider war dem nicht so. Nur durch Zufall entdeckten erst aufmerksame Nachbarn die Quelle des Schädlingsbefalls. Denn als ein Mieter einige Gegenstände in den Keller räumte, kamen die Kakerlaken aus seiner Wohnung quasi herausgerannt. Auch das wurde der Hausverwaltung gemeldet, die rückte wieder aus. Doch der Mieter öffnete nicht die Türe.