Verfall im Karl-Marx-Hof trotz jüngster Sanierung

Wiener Wohnen gibt Mietern die Schuld am Schimmel

Bereits vor längerer Zeit hat sich der Mieter an Wiener Wohnen gewandt, jedoch wurden die Anliegen bislang nicht ausreichend ernst genommen. Statt einer nachhaltigen Lösung wurden der Familie lediglich Hinweise auf vermeintlich falsches Lüftungsverhalten gegeben. „Ich würde es verstehen, wenn wir eine kleine Wohnung und kein Fenster im Bad hätten, aber da muss mehr dahinterstecken“, so der Angestellte. Familie G. ist mit dem Problem nicht alleine, auch ihre Nachbarn klagen über ähnliche Missstände. Besorgniserregend ist zudem, dass auch im Stiegenhaus Risse in den Wänden sichtbar sind, die Treppe im Stiegenhaus musste bereits unterfüttert werden, um eine Einsturzgefahr zu verhindern.