Fahndung nach Einbrechern: Wer kennt diese Männer?

Bargeld und Schmuck als Beute

Die Unbekannten hätten stets in der Zeit zwischen 8 und 20 Uhr zugeschlagen und Bargeld sowie Schmuck gestohlen. Die genaue Höhe des Schadens könne derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich die Täter am 23. Jänner im Bereich Inntalfurche/Bezirk Imst, am 13. Februar im Bereich Inntalfurche/Bezirk Schwaz sowie am 14. Februar im Großraum Innsbruck, westliches Mittelgebirge aufgehalten haben.