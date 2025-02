Einbrecher schlugen in einer Nacht zweimal zu

Mehr Schaden als Beute: So kann man die nächtliche Einbruchstour eines Duos in Wels kurz zusammenfassen. Gegen halb eins in der Nacht schlugen die beiden vermutlich mit einem Nothammer die Eingangstüre einer Trafik und bei einem Geschäft für Friseurbedarf die Glastüren ein. „Sie waren offenbar auf Geld aus, haben es aber nicht gefunden, weil es im Tresor verschlossen war“, schildert Trafikant Ernst Taubner, der den gesamten Einbruch auf Überwachungskameras festhalten konnte.