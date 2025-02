Über den Alpsteig auf den Aussichtsberg Simmering

Warum also nicht alternativ den Alpsteig nehmen? Dazu starten wir auf dem Fahrweg, der im Bereich des Parkplatzes vor der Brücke gerade hinauf leitet. An der folgenden Routenkreuzung gleichbleibend, am Fahrweg weiter empor, bald beginnt links bezeichnet der sogenannte Alpsteig. Der zieht jetzt rund 650 Höhenmeter im Wald ziemlich direkt im steileren Gelände nach oben. Es liegt noch Schnee, teilweise sind Passagen etwas eisig, sodass Grödel gute Dienste leisten.