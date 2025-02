Mit viel Optimismus in die letzten Ski-Wochen

Schwung auf Schwung nähert sich die Skisaison auf den heimischen Bergen dem Saisonende. Traditionell am längsten Carven kann man auch heuer in Hinterstoder – bis zum 6. April will man dort offen haben. Am Hochficht geht es am 23. März zum letzten Mal. Auf der Wurzeralm und am Kasberg stoppen eine Woche später die Lifte – alles, sofern es die Wetterlage bis dahin zulässt.