Konsel: „Wir durften uns nicht am Platz aufwärmen“

Sich im Ausland zu behaupten, gehört zum Traum jedes Fußballers. Michael Konsel schafft in der Endphase seiner Karriere den Sprung nach Italien und hütet das Tor der AS Roma. Auch wenn es damals die beste Liga der Welt war, berichtet der „Panther“ über Umstellungen: „Wir durften uns nicht am Platz aufwärmen“