„Kriminaltouristen“ fassten für Einbrüche Haft aus

Mit hängenden Köpfen saßen die fünf Beschuldigten am Mittwoch vor dem Richter am Landesgericht Wels. Die Vorwürfe der Staatsanwältin sind schwer: Von Anfang September bis Anfang Oktober des Vorjahres sollen die Männer insgesamt fünfmal in Filialen mit Wett- und Glückspielangebot eingedrungen sein, dort die Geldausgabeautomaten geknackt haben. „Sie sind wie Kriminaltouristen nur zu diesem Zweck in Bundesgebiet eingedrungen“.