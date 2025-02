Wissenschaftler stehen weltweit gegen Trump auf

Die zahlreichen Kürzungen und Zerschlagungen von US-Behörden, der Austritt aus der WHO und der Rückzug aus dem Pariser Klimaschutzabkommen haben Wissenschaftler weltweit aufgeschreckt. In den USA werden am 7. März unter dem Slogan „Stand Up for Science“ („Steht auf für die Wissenschaft“) in zahlreichen Städten Kundgebungen abgehalten. Die Hauptveranstaltung steigt in Washington D.C. Auch in Wien wird demonstriert, um ein Zeichen gegen Wissenschaftsfeindlichkeit zu setzen.