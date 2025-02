„Hand aufgefleischt!“ Kraft von Katze attackiert

Der Pongauer gab aber direkt Entwarnung, zum Saisonhöhepunkt nach Norwegen hebt Kraft am Donnerstag gemeinsam mit seinen Teamkollegen ohne Einschränkungen ab. Nach seinem Hexenschuss nach der Heimreise von Sapporo am vergangenen Montag habe er sich zwei bis drei Tage gar nicht bewegen können, sagte Kraft. Doch zwei gelungene Trainings am Bergisel am Donnerstag und Freitag sorgten beim rot-weiß-roten Rekordmedaillengewinner bei Weltmeisterschaften (13) wieder für Zuversicht. „Die zwei Einheiten stimmen mich sehr positiv“, betonte Kraft. „Jetzt geht‘s mir wieder gut, der Nacken passt soweit.“