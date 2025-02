Fußballfan (23) wegen Schal spitalsreif geschlagen

Wüste Szenen sollen sich am Sonntag vor dem Spitzenspiel in Linz abgespielt haben. Ein 23-jähriger Rapid-Fan wurde von LASK-Anhängern im Bereich einer Tankstelle attackiert und mit schweren Verletzungen im Gesicht ins Krankenhaus gebracht. Der junge Mann musste noch in der Nacht notoperiert werden.