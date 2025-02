„Ungefiltert schön“ soll Mädchen stark machen

Vier Einheiten für eine Zielgruppe zwischen 10 und 15 Jahren

Wer verdient an der Unzufriedenheit, welchen Einfluss haben Werbung, Influencerinnen und Modetrends auf die Wahrnehmung der eigenen Schönheit? Solche Fragen arbeiten Schülerinnen in dem Projekt „Entzauberung“ auf. „Vieles im Internet ist eine Scheinwelt, Fotos sind bearbeitet, die Mädchen wissen das, wollen trotzdem so hip, cool, lässig oder schön sein, wie ihre Vorbilder“, so Workshopleiterin Susanne Landmann. Und Kollegin Stefanie Ostermann fügt hinzu: „Wir dürfen alle unterschiedlich sein, wir vermitteln auch, dass wir uns nicht jeden Tag in unserem Körper wohlfühlen müssen. Was mir aufgefallen ist, dass den Mädchen oft der Wortschatz fehlt, um Komplimente auszusprechen, die nicht das Aussehen betreffen. Wie zum Beispiel: ,Du kannst gut zuhören, Du bist herzlich und aufmerksam, ich mag Deine Hilfsbereitschaft, auch solche Dinge haben wir mit den Mädchen erarbeitet. Zu sehen, wie bin ich eigentlich und nicht nur auf das Äußere reduziert zu werden, ist ein richtiger Schritt.“