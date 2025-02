Überraschendes Pep-Urteil: „Wir waren brillant!“

Verkehrte Fußball-Welt in der Premier League! Während Liverpool-Trainer Arne Slot mit seinem Team die Liga dominiert und doch tief stapelt, stecken Pep Guardiola und Manchester City weiter in einer sportlichen Krise – dennoch zeigt sich der Star-Trainer zufrieden: „Wir waren in den beiden letzten Liga-Spielen brillant“, so sein Fazit.