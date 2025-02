Meloni warnt vor einer Spaltung des Westens

Springt Ukraine zur Seite

Auch das Thema Ukraine sprach Meloni an: „Glück hängt von Freiheit ab, und Freiheit hängt von Mut ab“, sagte sie. Gemeinsam habe man dies in den vergangenen drei Jahren in der Ukraine bewiesen, „wo ein stolzes Volk für seine Freiheit gegen die brutale Aggression“ kämpfe. Nun müsse man weiter zusammenarbeiten, um einen „gerechten und dauerhaften Frieden“ zu schaffen.