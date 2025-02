Rassismusvorwürfe gegen deutschen Kanzler Scholz

Scholz findet Vorwürfe „absurd und künstlich konstruiert“

Scholz wies die Vorwürfe am Mittwoch in Berlin als „absurd und künstlich konstruiert“ zurück. „Persönlich schätze ich Joe Chialo gerade als eine wichtige liberale Stimme in der Union“, fügte er hinzu. Im „Spiegel“-„Spitzengespräch“ sagte der Sozialdemokrat, er sei „aus allen Wolken gefallen“, als er die Berichterstattung gesehen habe.