Einbrüche, Diebstähle und zerstochene Reifen

Bislang unbekannte Täter brachen am Abend des 21. Februar in eine Wohnung im Salzburger Stadtteil Morzg ein. Die Täter brachen die Terrassentüre auf und gelangten so in die Wohnung. Dort stahlen sie Bargeld in unbekannter Höhe und flüchteten unbekannt. Die Ermittlungen laufen.