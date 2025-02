Die Feuerwehr konnte 642 Menschenleben retten

25.611 aktive Feuerwehrleute

428 Feuerwehren gibt es derzeit in Kärnten. Die Mitgliederentwicklung sei, so Rudolf Robin, positiv: 25.611 Männer und Frauen sind in Feuerwehren aktiv. „Die Modernisierung der Ausbildung mit erhöhten Praxisanteilen und die verbesserten Rahmenbedingungen motivieren neue Mitglieder, sich aktiv einzubringen. Ganz besonders wichtig ist auch die Investition des Landes Kärnten in die Katastrophenhilfe. Mit den geplanten Anschaffungen von KAT-Gerätschaften durch das Land Kärnten wird die Leistungsfähigkeit der Kärntner Feuerwehren auf eine neue Ebene gehoben.“